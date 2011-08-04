《中国报摘》--金融时报8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--银监会要求彻查银行服务收费违规问题,对监督检查过程中发现的问题,将依法从严查处相关机构和相关责任人.
* 其他:
--评论员文章称,管理通胀预期,要继续用好存款资本金工具,保持公开市场操作力度,继续用好价格型工具,继续增强人民币汇率弹性,继续加强宏观审慎管理.
--商务部3日发布的数据显示,7月份,全国共销售家电下乡产品751万台,实现销售额199.7亿元人民币,同比分别增长11.8%和25.3%,环比增长32%和33%.(完)
--整理 李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。