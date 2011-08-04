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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:01 BJT

《中国报摘》--金融时报8月4日

* 头版头条:

--银监会要求彻查银行服务收费违规问题,对监督检查过程中发现的问题,将依法从严查处相关机构和相关责任人.

* 其他:

--评论员文章称,管理通胀预期,要继续用好存款资本金工具,保持公开市场操作力度,继续用好价格型工具,继续增强人民币汇率弹性,继续加强宏观审慎管理.

--商务部3日发布的数据显示,7月份,全国共销售家电下乡产品751万台,实现销售额199.7亿元人民币,同比分别增长11.8%和25.3%,环比增长32%和33%.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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