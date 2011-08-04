版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:19 BJT

〔韩国股市〕开平後快速转跌,浦项钢铁下滑

路透首尔8月4日电---韩国股市周四开盘几无变动,投资者稍事喘息.近期在全球经济放缓忧虑的笼罩下,市场经历了大幅下挫.

0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11快速转为下滑0.36%至2,058.86点.浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)下跌2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐