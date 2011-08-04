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公司新闻(中文) | 2011年 8月 4日 星期四 08:44 BJT

〔日本热股〕日立制作所和三菱重工业股价大涨,因报导称二者谈判合并

路透东京8月4日电---日立制作所(6501.T)和三菱重工业(7011.T)周四股价分别上扬2.4%和4%,此前有报导称两家公司开始进行合并谈判[ID:nCN1874787].

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