〔芝加哥期市〕谷物期货均回落,因种植带气温下降缓解减产忧虑

路透悉尼8月4日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲盘初均回落,因美国谷物种植带气温下降,缓解了炎热天气对作物生长造成的压力,市场对产量下降的担忧减弱.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc2下跌0.6%,至每蒲式耳7.08-1/2美元,为连续第二天下跌,市场已经消化完炎热天气带来的减产预期.

玉米期货继续回吐周二4.3%的涨幅,当时减产忧虑令价格触及涨停.