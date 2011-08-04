〔芝加哥期市〕谷物期货均回落,因种植带气温下降缓解减产忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月4日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲盘初均回落,因美国谷物种植带气温下降,缓解了炎热天气对作物生长造成的压力,市场对产量下降的担忧减弱.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc2下跌0.6%,至每蒲式耳7.08-1/2美元,为连续第二天下跌,市场已经消化完炎热天气带来的减产预期.
玉米期货继续回吐周二4.3%的涨幅,当时减产忧虑令价格触及涨停.
9月小麦期货跌0.74%,至每蒲式耳7.05-1/4美元,周三跌0.7%,从先前因天气忧虑触及的两周高位回落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。