〔表格〕全球7月所有产业产出指数升至52.6--摩根大通

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月3日电---下表为摩根大通7月所有产业产出指数细节,综合了制造、服务业数据,及全球服务业采购经理人指数(PMI):
服务业
PMI 就业 新订单 投入价格
6月 52.2 52.2 52.3 58.0
7月 53.1 51.1 51.5 55.8
整体
PMI 新订单 就业 投入价格
6月 52.3 52.0 52.5 58.6
7月 52.6 51.1 51.2 56.3
全球指数是统合多国的调查数据制成,包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和中国.(完)
--编译 杜明霞;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。