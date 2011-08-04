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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 09:07 BJT

〔表格〕全球7月所有产业产出指数升至52.6--摩根大通

路透8月3日电---下表为摩根大通7月所有产业产出指数细节,综合了制造、服务业数据,及全球服务业采购经理人指数(PMI):

服务业

PMI 就业 新订单 投入价格

6月 52.2 52.2 52.3 58.0

7月 53.1 51.1 51.5 55.8

整体

PMI 新订单 就业 投入价格

6月 52.3 52.0 52.5 58.6

7月 52.6 51.1 51.2 56.3

全球指数是统合多国的调查数据制成,包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和中国.(完)

--编译 杜明霞;审校 侯向明

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