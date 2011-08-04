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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:49 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月4日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/4 沪 旗滨集团 780636 16,800 8.38-9.00 17.46-18.75 中投证券 8/9

8/5 深 卫宁软件 300253 *1,350 *27.50 *43.65 招商证券 8/10

8/5 沪 宁波建工 780789 *10,000 *5.5-6.39 *27.5-31.95 中投证券 8/10

8/8 深 仟源制药 300254 不超过3,380 -- -- 中原证券 8/11

8/8 深 常山药业 300255 不超过2,700 -- -- 兴业证券 8/11

8/8 深 星星科技 300256 不超过2,500 -- -- 国信证券 8/11

8/9 深 开山股份 300257 不超过3,600 -- -- 中信证券 8/12

8/9 沪 江河幕墙 -- 不超过11,000 -- -- 平安证券 8/12

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*8/5 深 姚记扑克 (002605.SZ) *1,880 21.00 31.34 海通证券

*8/5 深 大连电瓷 (002606.SZ) *2,000 17.00 38.64 渤海证券

-- 深 亚夏汽车 002607 -- 22.35 26.61 平安证券

-- 沪 方正证券 -- -- 3.90 19.50 平安证券 8/4 中信证券

-- 沪 林洋电子 -- -- 18.00 31.82 广发证券 8/4

-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券 8/4

-- 深 舜天船舶 002608 -- 22.11 15.68 国信证券 8/5

-- 深 捷顺科技 002609 -- 14.50 35.37 招商证券 8/8

-- 深 爱康科技 002610 -- 16.00 31.37 平安证券 8/8

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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