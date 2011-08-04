《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日(I)

**上海证券报**

--消息人士称,中国社保基金拟成立80亿元人民币的信用债投资组合,这些组合将封闭五年运作,目标收益30%.目前正在遴选管理人.

--据悉,飞机产业将纳入到国家战略性高科技产业定位和国民经济战略地位,从发展战略、行业立法、产业政策、财政投入等方面,给予长期的、稳定的支持.

--财政部数据显示,2010年,全国税收收入7.32万亿(兆)元,同比增长23.0%,其中,增值税、消费税等流转税合计占比接近七成.专家指出,流转税占比过高,已成推高物价的重要原因.

--二重重装601268.SS公告,公司非公开发行申请获证监会批准,拟募资约50亿元.此外,国电电力(600795.SS)55亿元可转债发行申请也已获得批准.

**人民日报**

--河北省今年共投资23.1亿元用于农村电网改造升级工程建设,其中中央预算内投资4亿元.到2012年,河北省农村电网改造升级累计投入资金将力争超百亿元.

--至7月底,四川省成都市保障性安居工程共开工52,189套,占全年目标任务86.9%.其中,保障性住房开工46,044套,占全年目标任务88.5%;全市保障性安居工程建设年度投资计划需45.5亿元,目前建设所需资金已全部落实到位.

--海南省文昌市文城镇政府保障性住房工地上发现大量不合格钢筋,并已加工待用,这种由于偷工减料的"瘦身钢筋"重量偏差严重;涉及广东、广西等地的五个外地钢材生产企业、七个规格型号，总重量345吨、货值155万元.

--中国日前再次在国际海底获得第二块享有专属勘探权和优先商业开采权的矿区,为位于西南印度洋的多金属硫化物矿区,中国大洋协会将据此在今年年内与国际海底管理局签订为期15年的勘探合同.

--中部地区惟一一个保税区--郑州新郑综合保税区顺利通过验收,总规划面积5.073平方公里,重点发展保税加工、现代物流、服务贸易、保税研发、监测维修、保税展览、特色金融等产业.本次验收的一期区域面积2.49平方公里.

**第一财经日报**

--广西正遭遇近20年最严重和跨度时间最长的缺电局面,不仅是钢铁生产企业,电解铝、铅锌企业等也都受到限电影响,部分出现停产.

**21世纪经济报 道**

--国家光伏标杆电价被指过低,浙江省经信委副主任凌云透露,浙江的光伏发电上网标杆价地方标准将定为1.43元/千瓦时,目前这一价格正在向国家发改委上报,等待批复.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]