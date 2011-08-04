〔路透基点〕利福国际考虑提高五年期俱乐部贷款规模,因参贷情况良好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,利福国际集团有限公司正考虑将五年期俱乐部贷款规模从40亿港元上调至45亿港元,因市场参与情况良好.
借款人预计在所有贷款方都确认了他们的认贷额度後,即会敲定最终的贷款规模.据此前7月14日的报导,参贷方包括:中银香港、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行和三井住友银行.
消息人士称,这笔分期偿还的定期贷款由坐落在香港繁华商业区铜锣湾的Sogo建筑物作为担保,含全部费用的价码约为150个基点.
所筹资金将用于偿付借款人的此前贷款.
位于铜锣湾的Sogo百货公司是香港Sogo的旗舰店.利福国际在2001年买下香港Sogo.
利福国际还在中国大陆拥有其它品牌的多家门店,包括:在上海、苏州和大连的久光百货,以及天津的利福广场.根据公司网站内容,利福还准备2013年在沈阳开办一家百货公司.(完)
--编译 高琦;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。