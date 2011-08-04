〔路透基点〕利福国际考虑提高五年期俱乐部贷款规模,因参贷情况良好

路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,利福国际集团有限公司正考虑将五年期俱乐部贷款规模从40亿港元上调至45亿港元,因市场参与情况良好.

借款人预计在所有贷款方都确认了他们的认贷额度後,即会敲定最终的贷款规模.据此前7月14日的报导,参贷方包括:中银香港、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行和三井住友银行.

消息人士称,这笔分期偿还的定期贷款由坐落在香港繁华商业区铜锣湾的Sogo建筑物作为担保,含全部费用的价码约为150个基点.

所筹资金将用于偿付借款人的此前贷款.

位于铜锣湾的Sogo百货公司是香港Sogo的旗舰店.利福国际在2001年买下香港Sogo.

利福国际还在中国大陆拥有其它品牌的多家门店,包括:在上海、苏州和大连的久光百货,以及天津的利福广场.根据公司网站内容,利福还准备2013年在沈阳开办一家百货公司.(完)