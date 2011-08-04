《中国股市盘前看点》--8月4日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国劳工部发布7月30日止当周的初请失业金人数报告(1230)

--英国央行和欧洲央行分别在1100GMT和1145GMT公布利率决议

--日本央行开始召开为期两天的政策会议

**宏观经济及政策面**

--中国央行主办的金融时报称,下半年国内通胀预期依然较强,作为调节总需求的重要手段,货币政策工具箱中有多种工具可以应对通货膨胀,但要注意每种工具的利弊和相互影响.[nCN1874767]

--上海证券报周四报导称,中国已批复同意珠海横琴实行比经济特区更加特殊的优惠政策,横琴岛将建成一个类似于香港的"自由贸易区",从而构建粤港澳紧密合作的新载体.[nCN1874819]

**重点行业和公司**

--首开股份(600376.SS)公告,公司拟发行非公开定向债务融资工具,金额50亿元,期限一年以上,募集资金用于公司保障性住房项目建设.

--工信部发布数据称,上半年中国电解铝产量增幅回落,且维持较低价位,部分企业经营困难,预计全年电解铝产量达到1,800万吨左右,增幅为13%.

--上证报报导称,飞机产业将纳入到国家战略性高科技产业定位和国民经济战略地位,从发展战略、行业立法、产业政策、财政投入等方面,给予长期的、稳定的支持.

**海外动向**

--美国股市周三收涨,标普500指数结束七日连跌,但对经济的担忧仍令市场走势震荡.道琼工业指数.DJI收高29.82点,或0.25%,报11,896.44点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期可能在2,650点附近获支撑.(完)