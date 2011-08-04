版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 09:05 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日减少近6%,紫金矿业交易活跃

路透北京8月4日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

101,593万元人民币,较上交易日减少5.9%.标的证券紫金矿业(601899.SS)融资买入额

达3,973万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,994,734 51,713 8,493

深圳证券交易所 1,266,776 49,880 16,102(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 李然; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐