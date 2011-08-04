《全球重要经济事件一览表》--8月4日-8月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月4日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至8月5日).
法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145公布利率决议.1230召开新闻发布会.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最後一日).
8月5日(五)
悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0130).
东京--日本央行货币政策会议(最後一日).
华盛顿--美国众议院金融服务委员会就美国银行业对欧盟债务危机的敞口举行听证会(1400).
8月6日(六)
乔治亚州雅典市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学作开学典礼演讲(1330).
8月8日(一)
东京--日本央行公布月报.
8月9日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.
8月10日(三)
东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议记录.
伦敦--英国央行公布季度通胀报告.
奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).
巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).
8月11日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。