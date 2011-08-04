《中国债券市场每日交易备忘》--8月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预期中标收益率持平于3.0801%

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二、新债上市:

农业发展银行200亿元三年期固息金融债110413,票面利率4.50%

新大洲(000571.SZ)3亿元一年期短期融资券1181342,票面利率7.60%

中国航空集团15亿元一年期短期融资券1181343,票面利率5.71%

四川峨胜水泥集团3亿元一年期短期融资券1181344,票面利率7.30%

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三、缴款:

进出口银行200亿元五年期固息金融债110314,票面利率4.60%

财政部代发226.6亿元三年期固息地方政府债119103,票面利率4.07%

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四、还本付息:

农业发展银行180亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债080413到期兑付,基本利差0.49%

央行180亿元一年期央票1001066到期兑付,参考收益率2.0929%

国电集团125亿元一年期短期融资券1081252到期兑付,票面利率2.86%

北京首都公路发展公司10亿元一年期短融1081253到期兑付,票面利率2.86%

国家开发银行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090208付息,基本利差0.65%

中国航天工业集团60亿元五年期中期票据0982108付息,票面利率3.90%

中海发展(600026.SS)(1138.HK)30亿元五年期中票0982109付息,票面利率3.90%

财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43%

国开行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债100230付息,基本利差0.08%

重庆交通旅游投资集团10亿元七年期固息债1080087付息,票面利率5.18%

嘉兴市乍浦建设公司8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080088付息,票面利率5.70%

华侨城集团20亿元三年期中票1082128付息,票面利率3.39%

国电集团105亿元五年期中票1082129付息,票面利率3.86%

TCL集团(000100.SZ)5亿元三年期中票1082130付息,票面利率4.05%

TCL集团15亿元五年期中票1082131付息,票面利率4.61%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国央行主办的金融时报称,下半年国内通胀预期依然较强,作为调节总需求的重要手

段,货币政策工具箱中有多种工具可以应对通货膨胀,但要注意每种工具的利弊和相互影响.[ID:nCN1874767]

--上海证券报周四报导称,中国已批复同意珠海横琴实行比经济特区更加特殊的优惠政策,

横琴岛将建成一个类似于香港的"自由贸易区",从而构建粤港澳紧密合作的新载体.

[ID:nCN1874819]

--中国证券报周四引述消息人士称,国税总局正在研究评估相关政策,给创投企业更大税收

优惠.例如创投企业投资于符合一定条件但不一定是高新技术企业的未上市中小企业,就可给

予税收优惠.[ID:nCN1874887]

--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

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