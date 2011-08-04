〔全球经济〕7月全球PMI数据显示民间部门增长加速--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月3日电---摩根大通周三公布的企业调查显示,7月全球民间产业活动增长略微加速,因服务业扩张步伐加快,抵消了制造业减速的影响.
由摩根大通编纂的全球整体产出指数(Global All-Industry Output Index)从6月的52.3小幅升至52.6,创下四个月高位.
该指数已经连续两年高于50的荣枯分水岭.
7月全球服务业采购经理人指数(PMI)从上月的52.2升至53.1,与周一公布的制造业PMI下滑正相反.
PMI全球指数汇总了对美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。