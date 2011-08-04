〔全球经济〕7月全球PMI数据显示民间部门增长加速--调查

路透伦敦8月3日电---摩根大通周三公布的企业调查显示,7月全球民间产业活动增长略微加速,因服务业扩张步伐加快,抵消了制造业减速的影响.

由摩根大通编纂的全球整体产出指数(Global All-Industry Output Index)从6月的52.3小幅升至52.6,创下四个月高位.

该指数已经连续两年高于50的荣枯分水岭.

7月全球服务业采购经理人指数(PMI)从上月的52.2升至53.1,与周一公布的制造业PMI下滑正相反.

PMI全球指数汇总了对美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据.(完)