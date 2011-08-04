〔中国基金〕社保基金80亿元布局信用债,正在遴选管理人--报载

路透北京8月4日电---中国地方政府债务风险披露,促使信用债洗牌後更具吸引力,加速扩容的信用债市场迎来新的参与力量.上海证券报周四援引消息人士称,全国社会保障基金理事会正在为80亿元人民币信用债组合遴选八位管理人,并提出"封闭五年累积30%收益率"的目标.

报导并指出,社保基金80亿元的信用债组合,被分为了八个规模各10亿元的小组合.

社保基金缘何现在选择设立一支纯信用债组合呢?报导援引业内人士分析称,"近期信用市场甚至整个债券市场受城投债信用危机冲击而被打入低谷,价格低点为机构布局错杀品种提供了竞价空间,同时新发信用债的高票息也为到期收益增加了绝对吸引力."

受资金面持续紧张、机构高杠杆交易难以为继以及地方债务忧虑等因素影响,7月债市表现惨淡,利率债和信用债均跌势明显.

路透统计显示,2011年7月信用债净发行量为435.9亿元,环比增逾一成;1-7月,信用债净发行量为6,575亿元.[ID:nCN1866949]

截止2010底,社保基金的境内管理人已经增至18家,除两家券商之外,其馀均为基金公司.(完)