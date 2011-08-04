〔国际油市〕美国原油从五周低位反弹,追随亚洲股市温和弹升之势

路透新加坡8月4日电---美国原油周四从五周低位反弹,追随亚洲股市温和弹升之势,之後即将出炉的美国非农就业报告料将进一步说明,美国经济复苏势头是否在减弱.

美元走疲亦支撑油价,周三油价曾连续第四日下滑.

0053GMT时,美国原油CLc1上扬0.52美元至每桶92.45美元,周三曾小跌近2美元至91.93美元,为6月27日以来最低收盘价.布兰特原油LCOc1涨0.38美元至113.61美元,昨日一度跌逾3美元.