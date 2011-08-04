〔国际油市〕美国原油从五周低位反弹,追随亚洲股市温和弹升之势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月4日电---美国原油周四从五周低位反弹,追随亚洲股市温和弹升之势,之後即将出炉的美国非农就业报告料将进一步说明,美国经济复苏势头是否在减弱.
美元走疲亦支撑油价,周三油价曾连续第四日下滑.
0053GMT时,美国原油CLc1上扬0.52美元至每桶92.45美元,周三曾小跌近2美元至91.93美元,为6月27日以来最低收盘价.布兰特原油LCOc1涨0.38美元至113.61美元,昨日一度跌逾3美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。