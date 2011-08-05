版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:03 BJT

〔国际油市〕美国原油期货徘徊于2月来低点,恐将录得三个月最大单周跌幅

路透新加坡8月5日电---美国原油期货周五徘徊于2月来低点附近,恐将录得三个月内最大一周跌幅.昨日投资者蜂拥出逃大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.

0018GMT,美国原油期货CLc1跌0.22美元,至86.41美元,周四重挫近6%,至每桶86.63美元,为5月5日以来最大单日跌幅,亦为2月18日来最低.

布兰特原油期货LCOc1反弹0.20美元,至107.45美元,之前亦大跌近6美元.

周四全球投资者都在抛售股票和大宗商品,因担心债务危机蔓延和全球增长减速.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐