〔国际油市〕美国原油期货徘徊于2月来低点,恐将录得三个月最大单周跌幅

路透新加坡8月5日电---美国原油期货周五徘徊于2月来低点附近,恐将录得三个月内最大一周跌幅.昨日投资者蜂拥出逃大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.

0018GMT,美国原油期货CLc1跌0.22美元,至86.41美元,周四重挫近6%,至每桶86.63美元,为5月5日以来最大单日跌幅,亦为2月18日来最低.

布兰特原油期货LCOc1反弹0.20美元,至107.45美元,之前亦大跌近6美元.