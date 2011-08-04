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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 09:21 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元反弹,公债期货价格大涨後持稳

路透首尔8月4日电---韩国韩元/美元KRW=周四早盘上升0.4%,逆转昨日下跌近1%的颓势,因美股反弹帮助重新点燃投资者对风险资产的热情.

韩元/美元KRW=KFTC在0100GMT时报1,056.7/7.0韩元,高于周三本地市场收盘水准1,060.4.韩元周三创下逾两个月以来最大单日百分比跌幅.

韩国政府公债期货价格在周三大涨後基本持稳,因投资者在市场下一步走向更加明确之前采取观望态度.

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