〔韩国汇市〕韩元/美元反弹,公债期货价格大涨後持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月4日电---韩国韩元/美元KRW=周四早盘上升0.4%,逆转昨日下跌近1%的颓势,因美股反弹帮助重新点燃投资者对风险资产的热情.
韩元/美元KRW=KFTC在0100GMT时报1,056.7/7.0韩元,高于周三本地市场收盘水准1,060.4.韩元周三创下逾两个月以来最大单日百分比跌幅.
韩国政府公债期货价格在周三大涨後基本持稳,因投资者在市场下一步走向更加明确之前采取观望态度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。