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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 10:08 BJT

〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续五周持平于3.0801%--业内人士

路透上海8月4日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.0801%.

央行今日公开市场不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将实现净投放440亿元.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 10亿元 99.24元 3.0801% 0基点(bp)

上周四 10亿元 99.24元 3.0801% 0 bp (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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