《中国公开市场分析》连三周净投放近千亿元,再调存准率可能性加大

* 公开市场连三周净投放950亿元,本周440亿元

* 一二级利率倒挂持续,央票维持地量发行

* 资金趋于宽松,但正回购仍未恢复

* 紧缩政策基调未改,再调存准率可能性加大

路透上海8月4日电---中国央行公开市场已连续三周净投放达950亿元人民币,本周进一步放量至440亿元.资金面虽趋于宽松,但一二级市场利率持续倒挂,央票维持地量发行,正回购操作亦未恢复,公开市场延续之前的被动净投放.

业内人士并指出,在央行维稳央票发行收益率的意图下,公开市场资金回笼功能已暂时丧失,然目前紧缩政策基调未改,近期再次上调存款准备金率的可能性加大.

"(公开市场)一级定价功能完全丧失了,央行还是想让资金利率稳定的回落,然後再提升回笼力度,"华东一银行分析师指出,

本周公开市场一年期及三个月期央票发行量依旧各只有10亿,利率均连续第五周持平,且仍未进行正回购操作.

上述分析师表示,接下来央行在数量政策工具上如何选择值得关注,可以待货币市场利率回归正常後,通过公开市场增加回笼,还可以上调存款准备金率一次性回笼.

她认为,从央行最近的表态看,货币政策仍不会放松,一旦公开市场功能较长时间内无法恢复,未来央行仍会选择继续调高存准率.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

中国人民银行周一称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.下半年要把握好调控的方向、力度和节奏,进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏.[ID:nCN1866783]

**存准率或重新出山**

业内人士认为,自上次央行上调存准率後,资金面持续紧张,央行一度想让公开市场替代准备金率,对流动性进行微调,但最近由于加息预期再起,央票一二级利率倒挂,回笼作用难以发挥,面对日渐宽裕的资金面,公开市场已显力不从心.

公告显示,今日稍早招标发行的三个月期央票,发行价为99.24元,中标收益率3.0801%.周二招标发行的一年期央票,发行价96.62元,对应收益率3.4982%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期央票最新收益率分别为3.3413%和3.7600%,均高出发行收益率逾25个基点(bp).

第一创业证券一分析师指出,目前通胀压力较大,央行政策态度应该会维持紧缩,而资金利率近期的连续回落也表明,外汇占款及公开市场到期所投放的资金又有所累积,8月存准率还是有可能上调.

中国6月CPI同比涨幅创下6.4%的三年新高.数据出炉後,中国总理温家宝表示,要坚持实施稳健的货币政策,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.[ID:nCN1834595]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续两周维持净投放,其中上周为320亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 240

正回购到期 220

====================================

净投放 440(完)