〔欧洲金融〕葡萄牙议会通过预算修正案,纳入国际援助计画内容

路透里斯本8月3日电---葡萄牙政府周三表示,拟于今年稍晚第二次修改预算,来填补可能出现的预算缺口.葡萄牙议会周三稍早通过了2011年预算修正案,其中包括欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划的协助银行措施.

"我们打算在发布2012年预算提案的同时,公布新版2011年预算案."葡萄牙财政部长加斯帕告诉议会.2012年预算草案需于10月中旬前提交给议会.

葡萄牙联合政府在今年6月上台,其承诺将达到所有的援助计划目标,并修正约20亿欧元的预算缺口.

加斯帕曾表示,预算缺口与薪资的推迟发放及各部会未偿债务相关.第二次的预算修正可能需涵盖这些内容.

葡萄牙政府7月宣布将对年底奖金征税50%,料将因此有约12.5亿欧元税收入库,但馀下缺口如何通过减支来弥补,细节尚未公布.

根据5月达成的780亿欧元援助计划条款,葡萄牙今年需将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比削减至5.9%,2010年该比重为9.2%.(完)