中国不满日本防卫白皮书涉华担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月4日电---日本周二公布新版“防卫白皮书”，表达了对中国军事建设的担忧。中国称，日本应关注的是中国发展为其创造的经济机遇。
这是中国外交部首次对此做出正式回应。日本“防卫白皮书”对中国军事现代化和海上扩张表示担忧。
日本计划将其潜艇数从现有的16艘增至22艘。
中国外交部发言人马朝旭委婉警告日方，不要曲解中国长期奉行的防御性国防政策。
马朝旭在外交部网站发布的评论中称：日本新版“防卫白皮书”对中国国防建设发表了不负责任的评论，“中方对此表示强烈不满”。
“中国的发展给包括日本在内的世界各国带来重要机遇，过去没有、今後也不会对任何国家构成威胁。”
“希望日方以史为鉴，并认真反省自身的防务政策，多做有利于增进与邻国互信的事情。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。