《即时观点》日本当局干预汇市,日央行将提早于周四结束政策会议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月4日电---日本财务大臣野田佳彦周四称,日本当局已单边干预汇市,来阻止有损于日本经济的日圆单向上涨.
野田佳彦拒绝评论日本会否继续实施干预,且未透露此次干预的规模.
一位交易员表示,日本当局在继续间或性地干预汇市.
日本央行亦表示,将缩短两天期政策会议的召开时间,周四就将结束会议.
央行发布声明称,希望财务省的外汇干预能够稳定汇市.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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