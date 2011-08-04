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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 09:47 BJT

《即时观点》日本当局干预汇市,日央行将提早于周四结束政策会议

路透8月4日电---日本财务大臣野田佳彦周四称,日本当局已单边干预汇市,来阻止有损于日本经济的日圆单向上涨.

野田佳彦拒绝评论日本会否继续实施干预,且未透露此次干预的规模.

一位交易员表示,日本当局在继续间或性地干预汇市.

日本央行亦表示,将缩短两天期政策会议的召开时间,周四就将结束会议.

央行发布声明称,希望财务省的外汇干预能够稳定汇市.

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