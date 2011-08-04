〔科技产业〕谷歌炮轰苹果微软试图扼杀Android

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶/旧金山8月3日电---谷歌(GOOG.O)近期竞拍北电网络NRTLQ.PK专利失败，周三抨击其竞争对手相互勾结，阻挠谷歌在智能手机领域发展。
谷歌首席法务官德拉蒙德(David Drummond)炮轰微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)和甲骨文ORCL.O等公司，称这些公司相互勾结，通过买断相关专利，相当于对采用Android系统的手机“征税”，试图阻挠Android手机软件的发展。
他指出，这种抢购专利的作法，不仅会增加消费者的支出，还会扼杀科技创新。
德拉蒙德在博客中写道：“微软和苹果向来是死对头，所以当它们混到一起的时候，你就不得不疑惑究竟发生了什麽。”
他认为，这是微软、甲骨文、苹果以及其他公司通过假专利，对Android发动的恶意的有组织行动。
苹果发言人拒绝置评。
谷歌在智能手机市场积极挺进，但由于缺少无线电话知识产权而受限。
《华尔街日报》报导称，谷歌正洽购InterDigital (IDCC.O)，後者拥有重要的无线专利。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。