〔科技产业〕谷歌炮轰苹果微软试图扼杀Android

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶/旧金山8月3日电---谷歌(GOOG.O)近期竞拍北电网络NRTLQ.PK专利失败，周三抨击其竞争对手相互勾结，阻挠谷歌在智能手机领域发展。

谷歌首席法务官德拉蒙德(David Drummond)炮轰微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)和甲骨文ORCL.O等公司，称这些公司相互勾结，通过买断相关专利，相当于对采用Android系统的手机“征税”，试图阻挠Android手机软件的发展。

他指出，这种抢购专利的作法，不仅会增加消费者的支出，还会扼杀科技创新。

德拉蒙德在博客中写道：“微软和苹果向来是死对头，所以当它们混到一起的时候，你就不得不疑惑究竟发生了什麽。”

他认为，这是微软、甲骨文、苹果以及其他公司通过假专利，对Android发动的恶意的有组织行动。

苹果发言人拒绝置评。

谷歌在智能手机市场积极挺进，但由于缺少无线电话知识产权而受限。

《华尔街日报》报导称，谷歌正洽购InterDigital (IDCC.O)，後者拥有重要的无线专利。(完)