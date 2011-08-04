版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 09:55 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑日圆上涨,因日本央行干预阻升日圆

路透悉尼/惠灵顿8月4日电---澳元与新西兰元周四兑日圆跳涨,之前日本当局干预阻升日圆,而日本央行称将考虑进一步放宽政策.

澳元兑日圆AUDJPY自82.65日圆跳涨1.25%至84.00,之前在市场多日的揣测之後,日本当局终于出手干预.第一道阻力位在84.19日圆,然後在85.28日圆.

美元兑日圆JPY=跳涨1.6%至78.40日圆.由于日本央行卖出日圆买入美元,美元通常会全线上涨,因此打压澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0751美元跌至1.0720.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐