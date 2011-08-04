〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑日圆上涨,因日本央行干预阻升日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月4日电---澳元与新西兰元周四兑日圆跳涨,之前日本当局干预阻升日圆,而日本央行称将考虑进一步放宽政策.
澳元兑日圆AUDJPY自82.65日圆跳涨1.25%至84.00,之前在市场多日的揣测之後,日本当局终于出手干预.第一道阻力位在84.19日圆,然後在85.28日圆.
美元兑日圆JPY=跳涨1.6%至78.40日圆.由于日本央行卖出日圆买入美元,美元通常会全线上涨,因此打压澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0751美元跌至1.0720.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。