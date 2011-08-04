〔中国经济〕地方自主发债试点方案初成,帮助清理规范平台贷款--报载

路透上海8月4日电---21世纪经济报 道周四报导称,地方政府自主发债试点方案已初步形成,这为清理规范地方投融资平台贷款提供了新途径.而相比目前中央代发的地方债,真正的地方政府债,其评级可能会低于中央代发地方债的准国家信用.

报导援引权威人士透露,"财政部已拿出了同意部分省试点发债的初步方案."而据接近财政部的知情人士表示,发债的主体是地方政府,而非地方融资平台,操作规程将和目前财政部代理发行地方政府债券的模式有较大差别.

"不过,财政部也只是形成了原则性意见,详细方案尚未出台",该知情人士指出.

报导称,地方政府直接发债是要占用年初确定的中央代地方发债2,000亿元的"盘子",还是由国务院另外特批额度,目前尚无确信.

不过据此前有本地媒体报导指出,在已着手试行的广东省,其自行发债的额度与中央代发2,000亿地方债中广东省分配的110亿额度大体一致,只是发债主体变成了广东省政府.

报导还称,与城投债相类似的是,酝酿中的地方债其还款来源都是来自于地方财政收入;但投资者是否买账,取决于地方政府的财务状况的透明程度.真正的地方政府债,其评级可能会低于中央代发地方债的准国家信用.

地方融资平台正苦度今明两年的偿债高峰期.审计署报告显示,2010年底10.72万亿地方政府性债务馀额中,今明两年到期偿还的占41.66%.而此前银监会已要求银行对于到期的平台贷款本息,一律不得展期和以各种方式借新还旧.

针对地方融资平台资金链断裂的压力,国务院会议则最新提出,要妥善解决,并提出将建立规范的地方政府举债融资机制.(完)