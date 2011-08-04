〔汽车产业〕欧美汽车厂商应密切留意中国企业发展--克莱斯勒执行长

路透密歇根州特拉弗斯城8月3日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI和克莱斯勒执行长Sergio Marchionne周三表示,美国和欧洲的汽车厂商最好密切留意,因为有一天中国同业对手的挑战终将到来.

"我们必须留意中国厂商崛起,若对此毫无准备,那麽後果我们担负不起."Marchionne在一次业界会议上表示.

"如果我们无法理解或低估事情严重程度,那麽任何藉口都于事无补."他补充道."相反,我们需要让自身的工业基础更具竞争力,因为挑战将不可避免地到来."

Marchionne是在汽车研究中心管理研讨会上作上述发言的.

中国目前是全球最大的汽车市场,许多汽车厂商均在当地有合作夥伴.分析师担心向中国企业转让知识产权,将在未来对汽车制造商构成威胁,因为这将帮助增强中国同业对手的实力,而其产品最终将出口到美国和欧洲市场.(完)