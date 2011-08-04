〔日本经济〕央行料将在提前到今日结束的会议上放宽货币政策--消息

路透东京8月4日电---一位熟悉央行想法的消息人士表示,日本央行料将在周四政策会议上决定放宽货币政策,此前日本政府干预汇市以压低日圆,该央行随後宣布提前一天发布货币政策决议.

如果日本央行放宽政策,最有可能的举动就是将10万亿(兆)日圆(1,300亿美元)的资产购买计划规模提高5万亿日圆.

日本央行也有可能将计划规模扩大一倍,尽管这并不容易,因为此前该央行已在相对较小的市场内买入了较多的风险资产.

日本财务大臣周四表示,日本政府单方面干预汇市,以此遏制日圆一边倒的升值,这令美元兑日圆骤然上涨.

"我们希望财务省的行动有助于稳定金融市场."日本央行在汇市干预不久後发布的一份声明中称.

部分分析师表示,日本央行可能会出乎市场意料地采取另外或更为大胆的举措,例如将利率从当前0-0.1%的区间下调至零,尽管这种可能性不大.

日本央行总裁白川方明本周已作出暗示,称该行准备放宽政策.他在周三时表示,央行将通过仔细评估近期日圆升值可能对经济造成的负面影响,来采取适当的行动.

白川方明的言论有可能反映日本央行内部日益担忧,全球经济放缓以及日圆不断升值已经在影响企业信心,并且不利于该央行此前作出日本经济将在秋季呈现温和复苏的预估.(完)