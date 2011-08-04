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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:12 BJT

〔东京汇市〕当局干预後日圆全线下跌,兑美元下跌逾1.5%

* 当局干预後日圆下跌逾1.5%

* 日本财务大臣确认干预汇率,但没有提供细节

* 日圆全线下跌

路透东京8月4日电---日圆兑美元周四在亚洲时段下跌逾1.5%,之前日本当局出手干预阻止日圆走强,因日圆走强损及该国出口主导型的经济.

日本财务大臣野田佳彦确认了当局干预外汇市场,并称日本已就汇率干预与其他国家进行沟通.

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