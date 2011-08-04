〔东京汇市〕当局干预後日圆全线下跌,兑美元下跌逾1.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 当局干预後日圆下跌逾1.5%
* 日本财务大臣确认干预汇率,但没有提供细节
* 日圆全线下跌
路透东京8月4日电---日圆兑美元周四在亚洲时段下跌逾1.5%,之前日本当局出手干预阻止日圆走强,因日圆走强损及该国出口主导型的经济.
日本财务大臣野田佳彦确认了当局干预外汇市场,并称日本已就汇率干预与其他国家进行沟通.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。