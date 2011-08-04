〔中国金融〕扩大利率浮动区间应逐步推进,允许合格机构先试--央行报告

路透北京8月4日电---中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出,应抓住时机逐步扩大利率浮动区间,而不是一次性完全放松利率管制;应先允许部分符合标准的金融机构试行市场化定价,限制不达标金融机构的定价权.

中国央行调查统计司司长盛松成及课题组在最新一期《中国金融》杂志发布的报告称,存款利率市场化是改革的重要环节和最终目标,但存款利率市场化会产生一定的消极影响,因此要对存款利率实行渐进式市场化改革.

"存款利率市场化後会促使利率上涨,使实际利率水平普遍上升,存贷利差趋于缩小."报告称.

同时还可能会对财政、货币政策，金融市场以及宏观经济产生较大影响.具体表现为:利率大幅上升,企业成本增加,物价上涨;中央银行利率调控政策调整;财政债务利息负担加重,银行经营风险加大,抑制投资、减少消费等.

报告认为,应全盘慎重考虑不同阶段的利率政策对金融市场的影响,尽量避免不同类型利率产品间的套利行为;利率的放开程度应与金融机构和企业、居民的接受程度一致,而不应产生过大偏离.

报告认为,当前中央银行实质上将存贷款基准利率作为宏观调控的目标利率,市场手段调控较少,存在一定的金融压抑.中国需要形成市场化的中央银行目标利率,使公开市场操作有的放矢.

当前中国金融市场上形成了种类繁多的基准利率,Shibor、Chibor、国债利率、定期存款利率等都在利率产品定价方面发挥了重要作用.当前关键是要选择、培养一种能够为中央银行公开市场操作有效调控又具有广泛市场影响力的利率作为中央银行的目标利率.

对于贷款利率市场化改革,报告认为,简化放宽贷款利率下限和贷款利率档次是推进贷款利率市场化的主要方式.可将贷款利率下限由现行的贷款基准利率0.9倍放宽至0.8倍,一方面可扩大金融机构自主定价空间,另一方面也可防止利率下限过低可能造成的非理性竞争风险.

中国总理温家宝此前在经济形势座谈会上讲话称,在金融领域,要进一步推进利率市场化、汇率形成机制等改革.加强对跨境资本的有效监控,强化银行表外业务监管.[ID:nCN1834595](完)