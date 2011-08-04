《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日(II)

**国际商报**

--商务部要求各省市制定本地2011-2015年药品流通行业发展规划,并于2011年9月底前报商务部备案後发布实施.

**中国工业报**

--内部人士透露,工信部组织制定的《建材工业"十二五"发展规划》和水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、非金属矿工业和新型建筑材料等五个专项规划,已经通过专家论证,将于近期发布.

**证券时报**

--据透露,交易型开放式指数基金(ETF)融资融券业务或很快获批,成为标的券种.

--国家发展和改革委员会报告显示,1-5月,重点物流企业主营业务利润增长4.2%,增速同比下降33.2个百分点,比同期规模以上工业企业利润增速低23.7个百分点.物流成本上升和物流服务价格偏低,加上资金趋紧,物流企业经营难度加大.

--工业和信息化部数据显示,上半年水泥行业效益大幅提升.1-5月,水泥行业销售收入3,245亿元人民币,同比增长48%.实现利润352亿元,同比增长170%.

**东方早报**

--近日,中国山东钢铁集团已与非洲矿业签署总值15亿美元联合采矿协议.山钢集团将向通科利利铁矿投资15亿美元,从而获得该矿25%的股权.除了直接持股,山钢集团还有权按市价购买通科利利未来25%的产量.作为投资方,山钢集团购买的铁矿石价格将享受最高15%的优惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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