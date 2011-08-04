〔日本债市〕公债扩大涨幅,因市场预期央行或进一步放宽货币政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本政府公债周四扩大涨幅,使10年期日债收益率(殖利率)跌至1%下方,因市场预期日本央行将进一步放宽货币政策.之前央行表示,将缩短原定两日的政策会议,于周四结束.
消息人士告诉路透,日本央行将考虑进一步放宽货币政策.市场人士预计央行至少将把资产购买计划扩大5万亿(兆)日圆,至15万亿日圆.
日本当局周四也出手干预日圆升值,引发市场臆测央行可能大幅放宽货币政策,以增强干预的效果.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。