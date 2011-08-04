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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:34 BJT

〔日本债市〕公债扩大涨幅,因市场预期央行或进一步放宽货币政策

路透东京8月4日电---日本政府公债周四扩大涨幅,使10年期日债收益率(殖利率)跌至1%下方,因市场预期日本央行将进一步放宽货币政策.之前央行表示,将缩短原定两日的政策会议,于周四结束.

消息人士告诉路透,日本央行将考虑进一步放宽货币政策.市场人士预计央行至少将把资产购买计划扩大5万亿(兆)日圆,至15万亿日圆.

日本当局周四也出手干预日圆升值,引发市场臆测央行可能大幅放宽货币政策,以增强干预的效果.

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