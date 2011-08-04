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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:34 BJT

〔中国新债〕广东水电二局将于下周二发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月4日电---中国广东水电二局股份有限公司周四公告称,将于下周二(9日)

簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东水电二局 5 3 12 8/9簿记建档 光大银行 AA- 8/10 8/11

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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