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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:51 BJT

《外汇动态》亚洲央行在78.40附近抛售美元/日圆--分析师

0231GMT---一位新加坡外汇分析师表示,发现亚洲央行在78.40附近抛售美元/日圆.78.50处有大量卖单被触发,日本央行似乎正在电子交易平台EBS上再度买入.

"我看到亚洲央行在78.40左右卖出美元/日圆."这位分析师表示,拒绝透露具体是哪些国家的央行.

美元/日圆报78.67.一位交易员称,日本当局继续零星干预市场.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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