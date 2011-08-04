版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:40 BJT

〔中国新债〕山西三维下周四将发行4亿元短融,期限一年

路透上海8月4日电---中国山西三维集团股份有限公司(000755.SZ)周四公告称,将于下周四

(11日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

山西三维 8 4 12 8/11簿记建档 兴业银行 A+ 8/12 8/15

(000755.SZ) 恒丰银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐