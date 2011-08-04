〔中国票据市场〕转贴利率变动甚微,资金持续向宽但贷款规模受限

路透上海8月4日电---中国票据市场转贴利率报价周四变动甚微.尽管市场资金面在持续好转,但受制于银行贷款规模的限制,转贴利率高位仍难被撼动.

"(转贴利率)这个月估计不会下来,贷款规模有限."华东一银行交易员称.

华北一银行交易员亦认为,只要信贷规模没有改变,利率仍将维持高位,且不排除月末、季末的关键时间点,利率继续上行的可能性,但是幅度不会太大.同时,近期市场走势,首先还是要关注监管机构对农信社的检查情况.

他并提到,如果资金面能持续宽松,票据回购利率料将有一个加速下行的过程.

中国银行间市场周四资金面较为宽松.在流动性紧张持续缓解背景下,本周央行却未在公开市场启动正回购,令市场颇感意外.持续公开市场资金净投放,打压七天回购利率触及近两个月新低.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5415/7.9700 8.8747/8.3465 9.4282/8.7012

上日 8.5065/7.9885 8.8536/8.3265 9.3845/8.6472

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变动 +3.50bp/-1.85bp +2.11bp/+2.00bp +4.37bp/+5.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.9093%,较上日的6.8929%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3856/3.3086 3.3876/3.3316

上日 3.5319/3.4609 3.3931/3.3371

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)