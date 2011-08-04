《美国金融分析》即使经历违约风波的惊吓,投资者依然信赖美国公债

路透纽约8月3日电---尽管对美国勉强逃脱债务违约厄运仍心有余悸,但投资者还是十分信赖美国公债.

在这场债务闹剧中,仅次于黄金和瑞郎的避险资产--美国公债表现抢眼.

美国公债看起来还可能是基金经理下半年的投资首选,因为全球经济面临着从中国经济成长放缓到欧洲主权债危机延续的重重风险.

虽然美国很可能在未来三个月内丧失其AAA的宝贵评级,但投资者仍对美债趋之若鹜.

现在,债券投资的基本面因素开始大显身手.

即使出现债务违约或者评级遭到调降,债权人仍确信,美国财政部最终将偿付债务.并且,美国公债市场有着无与伦比的规模与流动性,而美国公债的安全性正来源于此.

"纵使评级遭到调降,你会把钱投回美国公债吗?"这是Eaton Vance Management的投资组合经理Tom Metzold过去几周扪心自问的一个基本问题."我认为,无论评级是AAA还是AA,实际上都没有太大关系,你都会准备投回到美债,"他总结道.

这麽想的并非只有他一个.管理着1,630亿美元资产的Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood表示,"投资欧洲不一定安全.那麽你还有什麽选择?中国没有可自由兑换的货币,也没有非常成熟的证券市场."

Wood补充道,澳洲和加拿大等国可以说是固定收益投资者的心仪之选,但这些市场的规模太小."如果你考虑到施展拳脚的空间,那麽目光又会回到美国,回到那个具有宽度,深度,流动性和透明度的巨大债券市场."

**二次衰退?**

由共和党和民主党领导人达成的协议,将提高政府举债上限,并将在未来10年节省至少2.1万亿(兆)美元支出.

投资者并未将此协议视为应对美国庞大债务问题的重大举措,而是担心财政缩编对经济的影响.消费者和企业信心低迷已经令经济受损.