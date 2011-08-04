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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:53 BJT

《外汇动态》美元/日圆扩大涨幅,因日本央行间歇干预汇市

0240GMT---交易商称,美元/日圆JPY=升至78.80附近,日内劲扬2.2%,因日本央行间歇干预汇市.

以逆市操作着称的日本散户投资者正逢高卖出,令美元涨势受到遏制,有传闻称亚洲央行正卖出美元/日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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