〔路透专访〕中国猪八戒网有意赴美上市,料三年内收入增逾10倍--CEO

路透上海8月4日电---中国最大威客网站--重庆猪八戒网络有限公司首席执行官(CEO)朱明跃周四表示,公司计划未来三年内收入增逾10倍并超过1亿美元,同时会适时启动赴美上市的计划.

作为猪八戒网(zhubajie.com)创始人的他并透露,7月公司已建立英文网站(Witmart.com),并在美国休斯敦成立分公司,开拓海外市场.预计三年後,公司将达到一年10亿美元的交易额,而英文网站的交易额和收入将会略超过中文网.

"此前的四年是我们完成盈利模式的验证和完善,未来的三年将完成交易规模的成长."他指出.

他并表示,中国拥有一个庞大的创意工作者群体,而海内外创意工作者的报酬差距,将推动西方国家大量的服务业外包业务,而威客就是一种变相的外包方式.

通过互联网把自己的智慧、能力、经验转化为实际收益的行为命名为威客(Witkey).而起步于威客网站的猪八戒网更是将自己未来定位于服务业的电子商务网站,其收入主要来自于交易佣金.

2006年9月,朱明跃正式自媒体辞职,成立猪八戒网络公司,并获得1,000万元人民币的风险投资.今年4月其获得知名创投公司IDG一千万美元的投资.(完)