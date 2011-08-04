《全球主要央行动态》--8月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月28日-8月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国经济增长虽然乏力,但不足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克要求实施新一轮的货币激励措施.但如果美国债务僵局无法破冰或者通胀回落,倒是有可能导致美联储采取行动.不过,美联储官员预计当前季度经济增长将大幅加速,且美联储不太可能考虑推出第三轮量化宽松政策(QE3),除非加速成长的情况并未实现.即便如此,亚特兰大联储总裁洛克哈特周五亦称,推出新一轮宽松举措的门槛"非常高".[ID:nCN1865975]

据CNBC报导,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,未能上调举债上限对美国经济可能有无法估量的後果,预计会在最後时刻达成协议.他表示,美联储无法直接从财政部购买公债,如果出现危机,美联储可能会提供流动性.不要指望美联储来修补可能由未能上调举债上限引发的损害.布拉德指出,GDP数据证实了美联储所了解的情况,即上半年经济表现疲弱.他预计下半年经济成长改善,不能排除进一步放宽货币政策的可能性.[ID:nCN8478224]

**欧元区和英国**

据媒体转述,欧洲央行管理委员会成员莫尔许表示,欧元区2011年及2012年经济成长幅度将高于不致引发通胀的理想"潜在"水准.莫尔许在韩国报纸Korea Herald周一刊出的专访中表示,今年及明年的经济表现将高于潜在成长水准.莫尔许指出,失业率正在下滑,通胀预期受到良好控制,负责欧元货币政策方面的主管机构能够全然专注于达成中期物价稳定的目标.[ID:nCT0472049]

**日本**

日本央行总裁白川方明周三表示,需留意日圆升值对日本经济的不利影响,以及经济和物价在近期日圆上涨下的走势.当海外经济前景充斥不确定性之际,日圆升值不利于日本经济.当前的汇市波动更多是美元全面疲软而非日圆上涨,货币基础和汇市波动间并没有明确关联.[ID:nCN1872689]

**韩国**

韩国央行一名高级官员周一向路透表示,对各国央行等美国公债的主要债权人而言,美国主权评级遭到下调从本质上来说不会造成大问题."对各国央行和主权财富基金这些美国公债的现有持有者而言,美国评级遭到下调,也就是说下调到AA,从本质上来说不会造成大问题,因为目前没有什麽理想的替代品可以取代美国公债,"韩国央行外汇储备管理部主管Hong Taeg-ki在电话中称.[ID:nCN1866995]

**澳洲和新西兰**

澳洲央行周二宣布维持利率不变,但警告道,鉴于通胀忧虑曾考虑过收紧政策,这表明,若未来数月全球前景改善,加息将不无可能.但是,投资者迅速押注此种机会不会到来,而且暂停加息的澳洲央行甚至可能不得不扭转政策.澳元兑美元下跌0.01美元,同时澳洲银行间利率期货飙涨,表明市场预计明年初前该央行会放松政策."中期通胀无疑是央行所担忧的,但更为紧迫的是全球市场存在的不确定性,"RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称.[ID:nCN1870183]

**中国**

作为美国国债最大海外持有人,中国对美国上调债务上限和削减预算赤字的协议表示欢迎.央行行长周小川称希望美国妥善处理债务问题,而中国也将坚持外储多元化投资原则,加强风险管理.中国金融时报周三援引周小川称,美国国债是全球债券市场最主要的投资与交易品种,美国国债市场的大幅波动和不确定性将影响国际货币金融体系稳定,拖累全球经济复苏."希望美国政府和国会从自身和全球利益出发,切实采取负责任的政策措施,妥善处理债务问题,保障美国国债投资安全和市场正常运行,维护全球投资者信心."他说道.[ID:nCN1871919]

中国人民银行周一称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.央行称,下半年要把握好调控的方向、力度和节奏,进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏.[ID:nCN1866753]

**瑞士**

瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升,央行并称如有必要,将采取进一步措施.瑞士央行将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,原为0.00-0.75%,央行并称,未来几天将大幅增加对瑞郎货币市场的流动性供应.在欧债危机及美国评等降级疑虑升温之际,被视为避险工具的瑞郎走升,今年以来兑欧元及美元频创纪录高位.瑞士央行宣布後,欧元兑瑞郎EURCHF=升至盘中高位1.0980瑞郎,此前在EBS交易平台触及纪录低位1.0794.美元兑瑞郎CHF=亦大涨至0.7720瑞郎,之前约为0.7630.[ID:nCT0386688](完)