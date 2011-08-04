版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:56 BJT

〔中国新债〕广东核电集团将于下周四发行30亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月4日电---中国广东核电集团有限公司周四公告称,将于下周四(11日)簿记建档

发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

广东核电集团 80 30 12 8/11簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16

进出口行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐