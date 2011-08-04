〔美国个股〕雷曼兄弟退出破产保护的计画获得亚洲附属公司支持

* 雷曼与雷曼香港债务清算人达成索赔和解协议

* 协议化解超过200亿美元的公司间索赔

* 雷曼香港同意支持退出破产计画

路透纽约8月3日电---雷曼兄弟LEHMQ.PK已与亚洲附属公司达成协议,赢得他们对雷曼退出破产计划的支持.

该交易将化解超过200亿美元的公司间索赔,这是雷曼正采取行动赢得主要债权人支持的最新步骤,该公司拟偿还约650亿美元的债权人索赔并终结为期三年的破产状态.

这些亚洲实体是雷曼最大的国际附属公司之一,是债权人的重要组成部分,他们的支持将是雷曼退出破产保护计画获得批准的关键.目前他们为支持雷曼的退出破产计画,加入代表逾1,000亿美元索赔的债权人阵营.

上述附属公司声称对雷曼的索赔额超过200亿美元,雷曼在2008年9月宣布破产以来,一直处于破产保护状态.

该协议尚待美国和香港当局批准.

一个月前,雷曼与两家最大的债权人团体达成类似的支持协议,分别是对冲基金Paulson & Co领衔的债券持有人团体,以及高盛集团(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等衍生品债权人团体.两个团体共对雷曼索赔1,000亿美元,占债权人约3,200亿美元有效索赔总额的近三分之一.

雷曼定于8月30日申请破产法庭授权对其计划举行正式的债权人投票.倘若债权人批准,该公司可能在今年稍晚或2012年初摆脱破产保护,并在随後不久开始偿付债权人欠款.(完)