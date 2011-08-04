《全球经济分析》各国经济政治境况欠佳,应对新一轮经济危机选项不多

* 在某些方面,形势要比2008-2009年更令人担忧

* 若经济成长和市场持续滑落,20国集团或将采取行动

* 但政治和选举周期问题有可能阻碍合作

* 联合干预汇市是最有可能采取的初步行动

* 协同财政和货币政策的空间不大

记者 陶志安/Paul Carrel 编译 洪曦/王冠中

路透伦敦/法兰克福8月3日电---随着金融市场陷入动荡,且经济成长放缓,全球决策者或被迫再度联手,以试图赶走危机,一如其在2008-2009年的成功之举.不过这一次,合适的选项更少了.

与三年前相比,各国央行放宽货币政策的空间更窄;各国政府因资金紧张而无法大幅增加支出;并且部分国家的混乱政局也可能令全球协调决策愈发困难.

"能做些什麽呢?货币政策上,显然彼此之间都有分歧.而财政政策方面也是阻碍重重,"德意志银行分析师Gilles Moec称.

在有关措施的作用下,全球局势要好于2008年.自雷曼兄弟倒闭後,银行已增强了资本,并且全球离衰退也还很远.摩根大通本周尽管或下调2012年美国成长预估,但仍预计增速为1%.

过去一个月,全球股市大跌近10%,但摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS仍较2009年低点高出90%.

"我知道人们说这感觉很像是2008年,但是我并不这麽认为.2008年时,可以发现银行业存在问题,并且有银行倒闭,"野村证券分析师Jens Sondergaard表示.

不过,经济趋势已明显转为负面.全球各国的采购经理人指数(PMI)已接近或跌破界定经济成长或缩减的荣枯分水岭.本周英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下滑至历史低点,同时凸显了投资者的焦虑情绪和悲观的经济成长前景.

从某些方面而言,目前的局势要比2008年时更令人担忧:有关美国主权债信评级面临下调风险的忧虑正在扩散.同时欧元区第三大经济体--意大利的债券市场受挫,令人们质疑欧元区的长期生存能力.而美国和欧洲的银行股估值回到了雷曼兄弟破产时的水平附近.

"(2008年和现在)的区别在于,这不只是货币和银行业的危机,目前的问题是货币、银行业和主权债务危机,"欧洲金融机构Natixis分析师Sylvain Broyer称.

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攀.[ID:nCT0386688].一些分析师将此视为20国集团(G20)央行为稳定市场,有可能联手采取行动的先兆.