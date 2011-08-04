〔东京汇市〕日圆下滑,日本当局证实单方面干预阻升日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日本财相证实单方面干预汇市
* 日本央行政策会议将于周四结束,比计划提前一天
* 日本央行料将放宽货币政策--消息
* 保证金交易商被指是美元外主要货币兑日圆的活跃卖家
路透东京8月4日电---日圆兑美元周四下跌2%,因日本当局出手阻升日圆,来支撑出口导向型的经济,昨日瑞士央行意外调降利率,以遏制瑞郎涨势.
日本财务大臣野田佳彦确认当局干预汇市,并表示行动为单方面,且曾就干预同其他国家进行沟通.[ID:nCN1875005]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。