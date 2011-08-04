〔东京汇市〕日圆下滑,日本当局证实单方面干预阻升日圆

* 日本财相证实单方面干预汇市

* 日本央行政策会议将于周四结束,比计划提前一天

* 日本央行料将放宽货币政策--消息

* 保证金交易商被指是美元外主要货币兑日圆的活跃卖家

路透东京8月4日电---日圆兑美元周四下跌2%,因日本当局出手阻升日圆,来支撑出口导向型的经济,昨日瑞士央行意外调降利率,以遏制瑞郎涨势.

日本财务大臣野田佳彦确认当局干预汇市,并表示行动为单方面,且曾就干预同其他国家进行沟通.[ID:nCN1875005]