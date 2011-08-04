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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 11:03 BJT

〔中国新债〕华电国际将于下周四发行20亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月4日电---中国华电国际电力股份有限公司(600027.SS)周四公告称,将于下周四

(11日)簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华电国际 20 20 12 8/11簿记建档 工商银行 AAA 8/12 8/15

(600027.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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