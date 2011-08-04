〔中国货币市场〕七天回购利率触及近两月新低,市场担忧资金面先甜後苦

路透上海8月4日电---中国银行间市场周四资金面较为宽松.在流动性紧张持续缓解背景下,本周央行却未在公开市场启动正回购,令市场颇感意外.持续公开市场资金净投放,打压七天回购利率触及近两个月新低.

不过交易员指出,尽管流动性紧张已经极大缓解,但机构心态却反而忐忑.考虑到通胀压力并无明显缓解迹象,或许央行暂时允许资金面宽松是为月底再次上调存款准备金率做准备.本月资金面很可能"先甜後苦".

"七天回购(利率)快跌到3.2%,已经很久没看到这麽低的资金价格了."上海一银行交易员称,"说不定央行是先给点胡萝卜吃,然後再打一棒子,月底很可能再上调存款准备金率."

他表示,央行自年初以来,一直极力控制市场过剩流动性.本周在资金面持续缓解情况下,央行却在公开市场没有正回购等操作回笼资金,确实感觉有些意外,推测可能是央行为月底调整存款准备金率做准备,暂时容忍资金面的宽松.

央行本周公开市场净投放440亿元人民币,此前已经连续两周维持资金净投放.[CN/MMTCN]

而华东的一银行交易员指出,尽管七天回购利率较前期已经大幅回落,但银行普遍超储率并不是很高,整个资金面体系仍很脆弱.如果央行再次上调存款准备金率,七天回购利率甚至有超过10%的可能,市场的谨慎心态可能还会随着7月宏观数据的公布而加重.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8500 2.8252 +2.48

七天CN7DRP=CFXS 3.2664 4.1036 -83.72

14天CN14DRP=CFXS 3.9892 4.5138 -52.46

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8488 2.8204 +2.84

七天CHICNY7D=CFXS 3.2787 4.2639 -98.52

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