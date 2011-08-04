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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 11:44 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆两周来首次站上79日圆,此前日本央行干预汇市

路透东京8月4日电---美元兑日圆周四两周来首次站上79日圆,因日本央行干预汇市阻升日圆.

美元兑日圆JPY=短暂升至79日圆上方,较盘中低位76.98日圆升逾2日圆.日本通过前两次干预汇市,即去年9月单方面干预汇市及3月联合七国集团(G7)出手,助推美元升约2.80日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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