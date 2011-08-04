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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 11:25 BJT

〔中国新债〕江苏镇江发电公司将于下周二发行6亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月4日电---中国江苏镇江发电有限公司周四公告称,将于下周二(9日)簿记建档

发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江苏镇江 6 6 12 8/9簿记建档 民生银行 AA 8/10 8/11

发电公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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