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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 18:11 BJT

〔表格〕德国6月工业订单较前月增长1.8%,市场原预估下降0.5%

路透柏林8月4日电---德国经济部周四公布数据显示,德国6月工业订单较前月增长1.8%.市场原预估为减少0.5%.

以下为详细数据(经季节调整):

11年6月 11年5月

较上月(%) +1.8 +1.5

指数(2005年为基期) 119.2 117.1 (完)

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--编译 王冠中;审校 艾茂林

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