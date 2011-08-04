〔中国债市动态〕资金面宽松助国债收益率多数走跌,但政策忧虑犹存

路透上海8月4日电---中国银行间债市周四早盘国债收益率多数回落,收复因昨日五年续发国债招标结果意外走高所导致的部分失地,显示充裕资金面下买气回暖,但政策忧虑仍未消除.

"昨天(国债收益率)上的太多了,冲击太大,"深圳一券商交易员认为,宽裕的资金是导致收益率回落的主要原因.

华北一银行交易员则指出,由于近日流动性日渐宽松,且下周还有巨量资金到期将回流市场,市场开始担忧央行会再次调升存款准备金率,现券市场亦将承压.

北京时间11:40时,剩馀期限近七年的国债110017双边报价tCN110017=CFXM显示为4.0200/3.9550%,较上日尾盘的报价4.1000/3.9600%下跌8个基点(bp);剩馀期限近10年的国债110015双边报价tCN110015=CFXM亦跌3-5个bp至4.12%附近.

中国央行公开市场下周将有1,920亿元人民币的央票和正回购到期.

信用债市场则依然较为冷清,市场对于社保基金将投入80亿元买入信用债的消息表现冷淡.交易员认为,该消息短期内或能一定程度上提振短融中票市场,但对于信用债庞大的市场规模来说杯水车薪,且无法从根本上解决城投债风险暴露的问题,早盘市场表现依然不佳.

上述交易员并称,"我觉得(社保基金80亿元买信用债)象征意义大过实质意义,...对短融中票的利好大于城投债,但是只有80亿,太少了,三家AAA短融就塞满了."

中国地方政府债务风险披露,促使信用债洗牌後更具吸引力,加速扩容的信用债市场迎来新的参与力量.上海证券报周四援引消息人士称,全国社会保障基金理事会正在为80亿元信用债组合遴选八位管理人,并提出"封闭五年累积30%收益率"的目标.[ID:nCN1874993](完)