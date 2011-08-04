《Kemp专栏》美国和全球经济增长骤然放缓,油价高企难辞其咎

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦/兰秀娟

路透伦敦8月3日电---美国和全球其他地区第二季经济增速骤然放缓,不断上涨的石油和食品价格似乎是主要原因.

虽然有关证据尚无法完全证实,但却很有说服力.

如果石油和食品价格上涨确实难辞其咎,那麽有关全球经济正面临产能限制困扰的看法将得到证实.

眼下,商品供应增加和消费效率提高的步伐,将决定低通胀的增长能维持多久.

如果是这样的话,能源和其他大宗商品价格就暂时难以进一步全面上涨.

也许供应受阻和收成不佳仍会迫使石油、食品和服装价格走高,但涨势或短暂,且仅限于个别商品.石油和食品成本的大幅上涨,将不可避免地引发新的衰退.

**油价最有可能是经济放缓的元凶**

美国经济增长的骤然放缓始于4月,并已蔓延至欧洲和中国,决策者和评论人士将次归咎于一系列一次性因素.

美联储主席贝南克在对国会所作的半年度报告中称,食品和燃料成本上涨削弱了消费者的支付力,此外,日本地震後供应链中断及其对美国汽车生产和销售的传导效应也是原因.

而英国的统计部门则认为,第二季经济缺乏动能,是额外假期、奥运会门票销售和天气原因所致.

但此次放缓的范围如此之大,且持续如此之久,是难以完全用上述"一次性"因素解释的.最近的采购经理人调查数据显示,多个经济体上月的制造业活动增长缓慢,甚至没有增长,包括美国、英国、德国、法国、意大利、欧元区其他地区及中国.

这种大面积的、同步的放缓,需要用全球层面的理由来解释.石油和食品价格在2010年晚些时候大幅走高,并在2011年上半年加快上涨,最有可能成为背後的原因.

此次经济放缓,与前几次石油因素引发的衰退一致.根据美国加州大学教授James Hamilton和当时在普林斯顿大学的贝南克的研究,油价上涨往往会在6-9个月内对消费支出产生最强烈的冲击.

而油价上涨的影响是通过消费支出来实现的.由于人们无法找到汽油和取暖油的替代品,因而只能削减其他方面的开支.大宗耐用消费品的开支受创尤为严重,因为家庭在面临不确定形势时,往往会推迟重大财务开支.